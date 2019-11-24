BM raportörlerine Dışişleri’nden tepki

Aksoy, raportörler tarafından bir İrlanda vatandaşı ve çocuğunun durumuna ilişkin yapılan basın açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

‘Kaygıları yok’



Raportörlerin yayımladığı basın açıklamasında Türkiye’ye atıfta bulunulduğunu hatırlatan Aksoy, Suriye’de yüzyılın en büyük insani trajedilerinden birinin yaşandığını ve Türkiye’nin, bir yandan bölgede ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı önlemler alırken, diğer taraftan başta kadın ve çocuklar olmak üzere gayri insani koşulların kurbanlarına destek olabilmek için elinden gelen çabayı gösterdiğinin altını çizdi. Aksoy, “İrlanda vatandaşı kadının ve çocuğunun, en süratli şekilde güvenli ve insani koşullarda ülkelerine dönüşlerinin sağlanabilmesi için İrlanda makamlarıyla yakın ve yoğun bir mesai yürütülmektedir” ifadelerini kullandı. Başta anne ve çocuğun mahremiyetinin ihlal edilmemesi ve güvenlik olmak üzere konunun taşıdığı farklı boyutlar nedeniyle bu sürecin bugüne kadar özenle ve hassasiyetle yürütüldüğüne işaret eden Aksoy, BM özel raportörlerinin ise aynı özeni göstermek konusunda bir kaygılarının bulunmadığının anlaşıldığına işaret etti.



