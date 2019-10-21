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21.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü YPG’nin çekilmesi ile güvenli bölge konuları ele alındı.

Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Johnson ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde “terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi”, “ağır silahlarının toplanması”, “tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi” konularını yakından takip edildiğini söylediği belirtildi. 

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
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