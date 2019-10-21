Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Johnson ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde “terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi”, “ağır silahlarının toplanması”, “tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi” konularını yakından takip edildiğini söylediği belirtildi.