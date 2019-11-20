‘Bu küstahlığa göz yumanlar hesabını verecek’

Yaşanan olayın Türk milletinin yüreğinde hüzün değil, öfke yarattığını vurgulayan Adan, şunları kaydetti: “KKTC’nin bağımsızlık sembolü olan o kutlu bayrağın kırmızısına Anadolu yaylasının Mehmetçikleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Mücahitleri kan akıtmıştır. Ona el uzatıp bayrağımızı yakanlar, bu küstahlığa göz yumanlar, bunun hesabını er ya da geç Türk milletine vereceklerdir. İzmir’i aldığı gün önüne serilen Yunan bayrağına basmayan, basmayı reddeden Gazi Mustafa Kemal’in asaleti bu milletin ruhunda ebediyen sürecektir.” Adan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü de kutladı. Adan, ayrıca Türk milletinin sanat hayatına sayısız katkılar sunmuş, bir ekol haline gelmiş değerli sanatçı Yıldız Kenter’i de rahmetle andı.