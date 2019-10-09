"Bu ülke için birlikte mücadele edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Fırat’ın doğusundaki tutuklu IŞİD teröristlerini ABD’den devralmaya kalkıyorsun. Biz teröristlerin bekçisi miyiz?” diye sordu.



ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik tehditkâr açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hiçbir güç tehdit edemez” dedi.



Partisinin grup toplantısında, halkın desteğini alarak iktidara yürüyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Güzel günler göreceğiz. Aydınlık bir Türkiye için mücadele edeceğiz. Hep beraber bu ülkenin çıkarlarını savunacağız” dedi.



‘Oyuncak oluyoruz’



ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’yi hedef alan açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, “’Seni dağıtacağım, perişan edeceğim’ diyor. İlk tepki bizden geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hiçbir güç tehdit edemez. Şu ana kadar AK Parti’den tık yok. Eğer tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin. Tepki göstermiyorsan çekileceksin o zaman. Yönetemiyorsan çekileceksin” dedi. İktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “En başından söyledik: Ortadoğu bataklığına girmeyin. Türkiye’nin orada ne işi var? Emperyal güçlerin neden oyuncağı oluyoruz? En ağır hakaretler yapılıyor. O ağır hakaretleri duyuyor, hâlâ koşa koşa Amerika’ya gidiyor. Bir fotoğraf çektirmek için atlamadıkları takla kalmadı. Rezalet üstüne rezalet” diye konuştu.



‘Gerçek milliyetçiyim’



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarının, “sorunlu” olduğunu savunarak, “9 numaralı gözlem noktasına Rusya izin verdiği ölçüde bir şeyler götürüyoruz. Saraydakiler bunu yutuyor. Ben hazmedemiyorum. Ben onlar gibi değil, gerçek milliyetçiyim, hakiki milliyetçiyim” dedi. Erdoğan’a 82 milyon adına Suriye konusunda 7 soru soracağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Suriye ile durup dururken neden kavgalı hale geldik? Suriye’deki teröristlere Türkiye üzerinden silah gönderenler kimlerdi? Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen teröristlere geçiş imkânı sağlayın diyenler kimlerdi? Astana sürecinde ‘İdlib’deki teröristlerin elinden ağır silahları alacağız’ sözünü verdin. Bu sözünü yerine dahi getirememişken şimdi Fırat’ın doğusundaki tutuklu IŞİD teröristlerini ABD’den devralmaya kalkıyorsun. Biz teröristlerin bekçisi miyiz? Suriyeli sığınmacıların bize maliyeti 40 milyar dolar. Peki, Suriye bataklığının Türkiye Cumhuriyeti devletine maliyeti ne kadar? Amerika ile bir telefon görüşmesi üzerine mutabakat sağladığın anlaşılıyor. Ama ortağın ‘Haddini aşarsan ekonomini mahvederim’ diyecek kadar cüretkâr ve küstah. Ne için söz verdin? Haddini aşmayacağın nokta nedir? Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlığını hala sürdürüyor musun?”



‘Rapor açıklıyorum’



CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdiği konuşmasında, “Saray tam bir arpalığa dönmüş. Önümüzdeki hafta, size Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni nasıl arpalık hale getirdiğinin raporunu açıklayacağım. Bu doğru bilgileri paylaşacağız ama seçimlerde de gereğini yapacağız. Demokratik yollarla beyefendiyi göndereceğiz” dedi.



‘Annelerin hatırı için evet diyeceğiz’



Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye’ye operasyon süresini uzatan tezkere konusunda ise, “Askerlerimizi korumamız lazım. Bu tezkereye askerlerin hatırı için, oraya oğlunu gönderen annelerin hatırı için, o çocukların burnu kanamasın diye, içimiz yana yana evet diyeceğiz. İşin acı tablosu budur” dedi.



Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet