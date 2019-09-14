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14.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Bu ülkede PKK, HDP sorunu var’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bu ülkede Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış, masumları dahi katleden bir PKK sorunu var” ifadelerini kullandı.

‘Bu ülkede PKK, HDP sorunu var’

 Ünal, HDP Milletvekili Leyla Güven’in “Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir” sözlerine sert tepki gösterdi. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu ülkede Kürt kardeşlerimize kene gibi yapışmış, masumları dahi katleden bir PKK sorunu var, bir de gelişmiş demokrasilerde silahı ve şiddeti bırakın övmeyi, kınamamak bile suçken, demokrasinin sağladığı özgürlüğü yine demokrasiyi kullanarak yok etmeye çalışan HDP sorunu var” değerlendirmesinde bulundu. l 

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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