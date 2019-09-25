Bürokrasi yakın takipte

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma ile 1. yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin adeta kılcal damarlarına kadar röntgeni çekildi. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, 300 başlıkta yürütülen çalışma ile tüm bakanlıkların merkez ve taşra birimlerine kadar kamunun performansı masaya yatırıldı. Bu kapsamda örneğin bir bakanlığın bir genel müdürlüğünün performansı, merkezden ve il müdürlüklerinden kaç talep geldiği, bu taleplerin kaçının hayata geçirildiği, kaçının hangi gerekçede beklemede olduğu ve ne kadar süredir beklediği, taleplerin kaçının reddedildiği, onay ve reddedilme gerekçelerinin kaçının yerinde olduğu gibi kıstaslarla detaylı şekilde irdelendi. Hazırlanan rapor, bürokrasinin parlamenter sistemdeki ve yeni sistemdeki tutumunu kıyaslama imkanı yarattı.

‘Bir direniş var’

Oktay’ın çalışmaya ilişkin MYK’ya yaptığı sunumu değerlendiren AK Parti kurmayları, şu görüşleri dile getirdiler: “Sistem anayasal kurgusu ve işleyişi açısından mükemmel işliyor. Yüzde 99 oranında başarılı. Anayasal ve yasal değişiklik gerektiren bir aksama söz konusu değil. Yeni yönetim sistemine geçerken bizim üç hedefimiz vardı. Vesayeti ortadan kaldırarak tüm kurumları demokratik denetime açmak, anayasal krizleri ortadan kaldırmak, devlete işlerlik kazandırmak. İlk iki hedefe ulaşılmışmış vaziyette. Aksi takdirde 23 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden sonra 2-3 ay içinde Türkiye doğrudan yeniden seçim havasına girerdi. Şimdi sıra üçüncü, yani vatandaşa doğrudan temas eden hadiselerle ilgili ‘devlete işlerlik kazandırma’ hedefinde. Sahada uygulamada bir sıkıntı olduğu aşikar. Yüzde 1’lik başarısızlığın yüzde 99’u da bürokrasi kaynaklı. Bürokraside bir direniş görülüyor. Bürokrasinin inisiyatif almamasından, kolaycılığından haddini aşmasından kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Bir bürokrata gidiyorsun evrakı alıyor, ‘Bunu Beyfendiye sormam lazım’ diyor. Kastettiği Cumhurbaşkanı! Üstünde Daire Başkanı, Genel Müdür, Bakan Yardımcısı, Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı var. O daire başkanı haddini bilecek. Vatandaşın sorununu yetkileri çerçevesinde çözecek. Bunun için sistem değil, uygulama değişikliği olacak. Devlete işlerlik kazandıracak mekanizmalar idari kararlarla harekete geçirilecek. Bürokrasinin devletin üst makamlarına ayak uyduramaması şu aşamada temel sorun.”

‘Ayak uyduramayan gider’

Bürokrasinin sisteme uyum sorunu açısından takipte olduğunu kaydeden parti kurmayları, “Bürokraside başarısız olan, ayak uydurumayan, direncini sürdüren gider. Bunun için bürokrasi yakından takipte. Kervan yolda düzülür. Biraz daha uygulamayı görmemiz lazım. Bir sene bunu tam olarak görmek için yeterli bir süre değil. Makul bir süre daha izleme yapılır, başarısızlar gider, yerine yenisi gelir” vurgulamasını yaptılar.

AK Parti kurmayları, yeni sistemde Meclis’in işlerliğini artırmaya yönelik bir TBMM İçtüzük değişikliğinin de planlandığını belirttiler. Bir AK Parti yönetici İçtüzük değişikliğinin gerekliliği için “Parlamentoda öyle bir İçtüzük kurmamız lazım ki milletvekillerinin milletvekili olduğunu hissetmesi lazım. Parti gruplarının etkin olması lazım” ifadesini kullandı.