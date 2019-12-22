Bütçe 353 saatte bitti

Genel Kurul, bütçe teklifi için 156 saat mesai yaparken, 197 saatlik Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri de dikkate alındığında Meclis’in bütçe maratonu toplamda 353 saati buldu.

329 oy ile kabul

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri 24 Ekim’de başladı. 224 kamu idaresinin bütçesinin mercek altına alındığı görüşmeler 29 Kasım’a kadar devam etti. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, 9 Aralık’ta Genel Kurul’a geldi. Çalışmalarını hafta sonları dahil aralıksız sürdüren Genel Kurul’da, bütçe görüşmeleri kapsamında 12 birleşimde 68 oturum gerçekleştirildi. Önceki gün bütçenin kapanış görüşmelerinde siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eleştirilere yanıt verdi. Ardından yapılan ve 488 milletvekilinin katıldığı oylama ile de 158 “ret” oyuna karşılık 329 oy ile bütçe kabul edildi

Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerine AK Parti ile muhalefet temsilcileri arasında yaşanan “tank paleti fabrikası”, “şehit yakınları için toplanan paraların akıbeti”, “yeni hükümet sistemi” ve “atanmış bakanların seçilmişlerin eleştirilerine yanıt verip veremeyeceği” tartışmaları damga vurdu.

Oktay’dan yanıt

Son gün görüşmelerinde Oktay ile HDP temsilcileri arasında “gerilim” yaşandı. Oktay, HDP’yi, “HDP Türkiye’nin partisi olduğunu gösterememiştir” sözleriyle eleştirdi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Oktay’ı, “ayrımcılık yapmak ve nefret söylemi” kullanmakla suçladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, yürütme üyelerinin, hangi partiden olursa olsun yasama üyeleriyle polemik yapmak gibi bir hakkı olmadığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, şehit ve gazi yakınları için 3,5 yıl önce toplanan yardım paralarının akıbetinin açıklanmasını istedi. Oktay, yürütme üyelerinin yöneltilen eleştiriler karşısında suskun kalmasının istenmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların siyasi faaliyette bulunmalarının anayasada yasaklanmadığını dile getiren Oktay, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakanların herhangi bir siyasi parti üyesi, kurucusu, yöneticisi olabileceğini ifade etti.