Bütçede ‘çiğ köfte’ benzetmesi

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe’sini eleştirdi. Ağbaba, eleştrilerini şöyle sıraladı:

“Bu yılki bütçeye bir isim bulmak gerekirse herhâlde en uygun isim ‘çiğ köfte bütçesi’ olurdu. Bundan 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz bu noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteci dükkânları. Bakkalı, şarküteri, daha doğrusu, küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta, her caddede, her mahallede çiğ köfteci dükkânları açılıyor. Niye? Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte, dürümü 3 TL. Bir tarafta 3 TL’ye çiğköfte dürümüyle karnını doyuranlar; diğer tarafta, köşkte mevlit yapıp 40 günlük bebeğe tek taş yüzük takan görgüsüzler. Bir tarafta, atanamadığı için inşaatta amelelik yaparken düşüp ölen yoksul çocukları; diğer tarafta, işe gitmeden maaş alan torpilliler. Özellikle sizin de yakından takip ettiğiniz, sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanı var ki yaptıklarından ben bile utanıyorum. Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor. Aynı trolün üç tane cipi var.”

Bu sırada AK Partili ve CHP’li vekiller arasında karşılıklı laf atma başladı; milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Birleşimi yöneten Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerinden yerlerine oturmalarını isterken, gerilim arttı. Bunun üzerine Adan, oturuma 5 dakika ara verdi. Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.