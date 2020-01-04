CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, ABD operasyonuyla öldürülmesi konusunda, “Ortadoğu’da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir. Erdoğan’dan beklentimiz daha itidalli bir tutum takınması ve Türkiye’yi ateşe sokmamasıdır” dedi. Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki yeni siyasi oluşumları değerlendirirken, “Millet İttifakı’nın politikalarıyla yüzde 99 oranında uyum var” ifadelerini kullandı.

Televizyon kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

İTİDAL ÇAĞRISI: İran, ABD’nin Irak’ı vurmasından sonra bölgede önemli bir aktör olarak ortaya çıktı. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi Ortadoğu’da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir. Ortadoğu’daki her olay Türkiye’yi etkileyecektir. Erdoğan’dan beklentimiz daha itidalli bir tutum takınması ve Türkiye’yi ateşe sokmamasıdır. Umarım ki hem ABD hem de İran’da sağduyu egemen olur.

LİBYA’YA BARIŞ GÜCÜ ÖNERİSİ: Türkiye’nin başvurusuyla Libya’da BM Barış Gücü görevlendirilmesi çatışmaları önleyebilir. Askerin Libya’ya gönderilmesinin, Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölgeler anlaşmasının bir sonucu olduğu kanısındayım. Bu, Doğu Akdeniz politikasının if1as ettiği sonucunu çıkarıyor. Keşke birileri satranç nasıl oynanır, Erdoğan’a anlatabilse...

CHP’DE İKİ FİRE: (TBMM’deki Libya tezkeresi oylaması konusunda) CHP’de çok az fire var; iki kişi. Ağırlıklı olarak HDP’li milletvekillerinden parlamentoya gelmeyenler oldu. Görevleri mi vardı başka bir şey mi, bilemiyorum. Biz ağırlıklı olarak oradaydık.

‘Millet ittifakıyla yüzde 99 uyum var’

(Yeni siyasi oluşumlara ilişkin) İki partinin liderlerinin yaptığı açıklamaları izledik. Ortak noktalar ve benzerlikler çok fazla. Yüzde 99 oranında Millet İttifakı’nın politikaları ile uyum var. Millet İttifakı partileri de güçler ayrılığını, demokrasinin güçlendirilmesini savunuyor. İleride bu partilerle ittifak kurulabilir mi? Bunu söylemek için çok erken.

İNCE İLE GÖRÜŞÜRÜZ: Herkesin doğal olarak genel başkan adayı olma hakkı vardır. Muharrem Bey de partimizin üyesi. Kendisiyle görüşürüz, niye görüşmeyelim? Türkiye’nin yoğun gündemi nedeniyle görüşemedik. Aslında kendisiyle görüşecektim. Kendisini de dinleriz, bana anlatacağı bilgiler vardır.

DEMİRTAŞ VE KAVALA: Selahattin Demirtaş, Osman Kavala olayı bir demokrasi ayıbıdır. Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesine izin veriyorsunuz ama sonra hapse atıyorsunuz.

2020 İÇİN YENİ ANAYASA MESAJI: 2019’da güzel şeyler oldu. 2020’de daha güzel şeyler olacak. Toplumun güzel şeylere ihtiyacı var. AK Parti’nin ikiz doğurmasının nedeni, bu beklentileri karşılayamamasıdır. Türkiye’de hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Türkiye, bu sorunları demokrasi ile aşacaktır. Bu olağanüstü süreç, Türkiye’ye avantaj sağlayan bir süreç de olabilir. Tarihimizde ilk kez bütün tarafların katılımıyla bir anayasayı yapmış olacağız. Süreç bizi oraya taşıyor.

‘Yerli otomobili deneyebilirim’

Yerli otomobile karşı çıkmak Türkiye’nin çıkarları açısından doğru değil. Güney Kore’den önce biz yapmalıydık. Türkiye, teknolojideki hızlı devinimi yakalar ve bunu sürdürürse yerli otomobil yapabilir. Yerli otomobil yapmak mesele değil. Yaptığınız ürünü dünyaya satabilecek misiniz? Bana getirirlerse deneme yapabilirim. Sipariş vermedim.

ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ: Saray, Türkiye’yi Avrupa’nın Çin’i haline getirmek istiyor. Asgari ücret aslında asgari ücret olmaktan çıktı. Düşük ücretle katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. Yönetemiyorlar Türkiye’yi. Baca filtreleri ve diğer bazı meseleleri iyi polis-kötü polis oyunu olarak yorumluyorum. Erdoğan, bir şey yapacak ve parti grupları direnecek demek inandırıcı değil.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ AYM’YE: Anayasaya göre herkes mali gücüne göre vergi verir. Değerli konut vergisi, anayasaya aykırı. Mali gücüne göre vergi almıyorsunuz vatandaştan. Düşük gelirli vatandaş bu durumda ya evi satacak ya da terk edecek. Anayasa’ya aykırıdır ve Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.

‘Kanal İstanbul olmayacak şey’

Kanal İstanbul olmayacak ki zaten... Kaynaklarını söylesinler. ‘Yurt dışından gelecek’ diyorlar. Kim aktarırsa aktarsın, biz iktidara gelirsek bir lirasını vermeyeceğiz. Olmayacak şeyi tartışmaya açıyorlar.