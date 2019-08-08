Büyükelçi Yıldız: Irak'la iş birliği operasyona kadar varabilir

"İŞ BİRLİĞİ OPERASYONA KADAR VARIR"

15 Mayıs'ta Irak Başbakanı Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. İkili arasında askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması mutabakat sağlanmıştı. 10 Temmuz'da ise Irak Dışişleri Bakanı, İstihbarat Dairesi Başkanı ve Milli Savunma Bakanı, Türk mevkidaşlarıyla biraraya gelmiş, ardından Erdoğan'la görüşmüşlerdi. Iraklı üst düzey heyetin Ankara'daki temaslarını Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Milliyet'e değerlendirdi.

Yıldız, "Askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmasının temel teması, terörle mücadele. Terörle mücadele için kullanılan yöntemler, askeri güvenlik işbirliğinde kullanacağımız yöntemleri içerecek. İş birliği operasyona kadar varabilecek unsurları barındırıyor. 10 Temmuz'da heyetlerin görüşmesinde bu unsurların neler olabileceği görüşüldü. Dışişleri Bakanının yanında Savunma Bakanı ve İstihbarat Dairesi Başkanının bulunması böyle bir süreçte elzemdi. Çünkü istihbarat işbirliği ayağı ve operasyona yönelik işbirliğini gerektiriyordu. Şu anda ortak bir operasyondan söz etmek için çok erken. Görüşmeler böyle bir olgunluk aşamasında değil. Şu an iş birliği anlaşmasının unsurlarını oturtmak için çalışıyoruz, ancak Irak'la işbirliği operasyona kadar varabilir" diye konuştu.

"DEAŞ İÇİN NE YAPILDIYSA PKK İÇİN DE YAPILMALI"

Görüşmelerde askeri üs kurulmasını telaffuz etmediklerini söyleyen Yıldız, "Bizim esas odaklanmamız gereken hangi yöntemler olursa olsun, Sincar'da, Mahmur'da ve Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mevcudiyetine son vermek. Gecikmeden başlamamız gerek. Sahadaki şartlar, iş birliğinin hangi unsurlara itibar edeceği önemli. Irak'ın beklentilerini de biliyoruz. DEAŞ için ne yapıldıysa ne fazlası ne de eksiği PKK için de yapılmalı. PKK'da aynı muameleyi görmeli Iraklılardan. Irak'la iş birliğinin en önemli adımı bu diyebiliriz" dedi.

"PKK ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞIYOR"

Erbil'de uğradığı saldırıda şehit edilen Osman Köse'nin konsolos yardımcısı olduğunu söyleyen Yıldız, "Irak'ta en güvenli diye sunulan şehirlerden birinde PKK saldırısına maruz kaldı. Burada önemli olan, Türkiye defalarca söylemiş olmasına rağmen PKK, Irak'ta elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Uyarmış olmamıza rağmen başımıza geldi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HERKESİ BULUŞTURABİLMEYİ HEDEFLİYOR"

Su sorununa ilişkin eylem planlarının detaylarını da aktaran Yıldız, "Irak'ın su sorunu suyun miktarından ziyade suyun idaresine ilişkin bir sorun. Sorunun çözülmesi nesilleri alacak. Türkiye'nin sunduğu vizyonla ve 5 milyar dolarlık yatırımıyla bazı su projelerini Türkiye üstlenebilir. Öncelik suyun veri olarak ölçülmesi, içme suyu, atık su, barajlar, ortak çalışma grupları ve eğitimler bu kapsama giriyor. Ancak bütün bu iş birliği Irak'ın ortak çalışma iradesini sergileyebilmesine bağlı" dedi. Yıldız, Hem Bağdat'ta hem de Erbil'de yeni hükümetlerin ortak çalışmaya daha yatkın olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin her kesimle görüşerek ortak menfaatler çerçevesinde herkesi buluşturabilmeyi hedeflediğini söyledi.