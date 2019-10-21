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21.10.2019 - 19:59 | | DHA

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç, İrlanda ve Finlandiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsbergi, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinnessi ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu

 

 

2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulunduRusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'un, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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