Büyükelçilerden Samsun çıkarması

Büyükelçilerin Samsun’da ilk durağı Bandırma vapuru oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atatürk anıtına çelenk bıraktı ve ardından Anıt Defteri’ni imzaladı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Dünyanın dört bir yanında görevli büyükelçilerimizle bundan tam bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Mücadelesi’nin meşalesini yaktıkları noktada bulunmaktan ve kentin simgesi konumundaki Atatürk Anıtı’nı ziyaret etmekten kıvanç duyuyoruz. Aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi bağımsızlığından ödün vermeyeceğini Samsun’da 19 Mayıs 1919’da başlayan ve Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanan yolculukta tüm dünyaya duyurmuştur. Aradan geçen 100 yılın ardından Türkiye bugün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi doğrultusunda artan imkan ve kabiliyetleriyle insani bir dış politika takip etmektedir”

‘Membiç gibi olmayacak’

Bakan Çavuşoğlu, kentteki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Terörle mücadele ve ABD ile varılan mutabakatı değerlendiren Çavuşoğlu şunları söyledi: “Dün de (önceki gün) söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Membiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir. O nedenle gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır, sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla orada gereğini yapacağız. Ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz, ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi.”