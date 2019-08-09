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09.08.2019 - 08:09| GÜLDEN ÇOKTAN / İstanbul

Büyükşehir’in A Takımı kamuoyuna tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üst yönetimde görev alan yeni çalışma arkadaşlarını kamuoyuna tanıttı. İmamoğlu, “Bu şehre adaleti getirmek için yola çıktık. Yol arkadaşım mutlaka kibirden uzak olacak” dedi.

Büyükşehir’in A Takımı kamuoyuna tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni belirlenen üst yönetimin tanıtımı için dün Saraçhane’deki binada basın toplantısı düzenlendi. İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “Benim yol arkadaşım, mutlaka ve mutlaka kibirden uzak olacak. Vatandaşın yapılacak bir işini, kanunen bir engel yoksa, hiç bekletmeden yerine getirmeli, yapıp teslim etmeli. Eğer hukuki bir engeli varsa, o zaman da vatandaşa tüm açıklığı ile bu süreci izah etmeli, niçin yapamadığını anlatmalı” dedi

İBB’nin 8 iştirakine atamaların yapılamadığını belirten İmamoğlu, “Biz, ağustos sonu itibariyle, iştiraklerimizdeki genel müdür seviyesinde sürecimizi tamamlamak, bir kısım yönetim kurulu takvimleri ve revizyonları ile beraber, önümüzdeki altı ay içerisinde tüm yönetim kadrolarını tamamlamış ve işine odaklanmış ve üretime başlamış bir şehir yönetimi olmak istiyoruz” diye konuştu.

Otogar otoparkı resmen İSPARK’ın

Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın otopark işletmesi dün resmen İSPARK’a devredildi. Avrasya Terminal İşletmelerine ait mobo kabinler sökülerek İSPARK logolu kabinler yerleştirildi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı devir işlemlerine Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da katıldı.

İETT, Halk Ekmek eskilerle devam

İBB bünyesinde 20 iştirakin genel müdürlüklerine yeni atamalar yapılırken eski yönetimden İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ve Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Salih Bekâroğlu ile yola devam edilecek. İmamoğlu, yönetim şemasında iki genel sekreter yardımcısı ve üç genel müdür olmak üzere beş kadın yöneticiye de yer verdi.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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