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HaberlerSiyaset"Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" düzenlendi
16.10.2019 - 15:41 | | AA

"Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda harekatın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.

"Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde düzenlenen çalıştayda, Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile birlikte harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlığında yapılan çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

 

Havaya uçuruldu!Barış Pınarı Harekâtı'ndan yeni fotoğraflar geliyor. Rasulayn ve Ayn el Arap'tan siyah dumanlar yükseldi, patlama sesleri duyuldu. Akçakale'de ise sevkiyat var.
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