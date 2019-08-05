Çarşaf listede ‘blok’ krizi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üye sayısı 80’den 50’ye indirilen GİK’te yeni üye seçiminin çarşaf listeyle belirlenmesini istedi. Parti içi muhalefet de seçimin çarşaf liste ile yapılmasında ısrarcı oldu. Kongrede seçime geçilmeden önce GİK ve MDK’da yer alması beklenen isimlerin bulunduğu üç farklı “anahtar liste” yayınladı. Akşener’in “anahtar listesi” olmadığı açıklandı. Bin 60 delegeden 841’inin katılımıyla yapılan kongrede 239 İYİ Partili 50 üyeli GİK’e girebilmek için başvuru yaptı. Akşener seçimde oy kullanmadı.

‘Anahtar’ iddiası

İddiaya göre Akşener’in “çarşaf liste” kararına karşılık delegelere Genel Merkez’den, listenin 110 ile 150 sıra sayıları arasındaki adaylara oy verilmesi yönünde bilgilendirme yapıldı. Partililer ise “çarşaf liste içine ‘blok liste’ getirilmesi demokrasiyle açıklanamaz” diyerek tepki gösterdi. Muhaliflerin, kongrenin iptali için yargı yoluna başvurabileceği öne sürüldü. Muhaliflerin iddiasına göre İYİ Parti Tüzüğünün 42. maddesine göre çarşaf listede delege sıralamasının başvuru sırasına göre yapılması gerekirken il başkanlarına önceden haber verildi. Böylece Akşener’in “zımni anahtar listesinin” 110 ve 150 numaralar arasına yazıldığı öne sürüldü.

En çok oyu bir kadın aldı

Seçimin ardından belirlenen GİK asil listesinde cinsiyet kotası sebebiyle değişiklik olacak. Parti tüzüğüne göre, GİK’teki kadın sayısının 13 olması gerekiyor. Seçim sonucuna göre GİK asil litesine yalnızca Berna Sukas, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Sultan Neslihan Seven, Aylin Cesur ve Sena Aksakallı girebildi. Sekiz kadın daha kota uygulamasıyla GİK’e seçilecek. 536 oy alan Genel Başkan Yardımcısı Sukas ise en yüksek oyla GİK’e giren isim oldu.

A Takımı değişecek

Daha önce GİK üyesi olan eski genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ ve Durmuş Yılmaz yeniden aday olmadı. Akşener’in TBMM Grup Başkanvekilliğinden aldığı Yavuz Ağıralioğlu yerine seçilen Müsavat Dervişoğlu da bu nedenle seçime katılmadı. Başkanlık Divanı’ndaki Genel Sekreter Cihan Paçacı, genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Hasan Seymen, Mehmet Salim Ensarioğlu, Kamil Erozan, Aytun Çıray, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Yavuz Temizer GİK’e ilk sıralardan girdi. Yavuz Ağıralioğlu, en çok oyu alan beşinci isim olarak GİK’e girmeyi başardı. Eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da GİK’e girdi. Seçim sonucuna göre, genel başkan yardımcılarının değişeceği, Başkanlık Divanı’nın genç isimlerden oluşacağı kaydedildi.