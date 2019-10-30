30.10.2019 - 23:24 | | AA
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, yarın yapılacak "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Guterres ile Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Nusaybin'deki hain saldırıda yaralanmıştı.Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.