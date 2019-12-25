Çavuşoğlu, Dendias ve Di Maio ile görüştü

Görüşmelerin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı. Çavuşoğlu, Di Maio ile geçtiğimiz çarşamba ve cumartesi günü de görüşmeler yapmıştı.



Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail’in, 2 Ocak’ta Atina’da Eastmed (Doğu Akdeniz) projesinin inşası için anlaşma imzalaması bekleniyor. Türkiye’yi devre dışı bırakarak, İsrail ile Kıbrıs çevresindeki doğalgaz kaynaklarının boru hattı ile Avrupa’ya ulaşmasını hedefleyen projenin ilerleyebilmesi için, İtalya’nın da imzası gerekirken, Rum Yönetimi Sözcü Yardımcısı Panayotis Sentonas yaptığı açıklamada İtalya’nın teknik nedenlerle anlaşmayı imzalamadığını açıklamıştı.