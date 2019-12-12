Çavuşoğlu, Fas Başbakanı Osmani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için bulunduğu Rabat'ta, Fas Başbakanı Osmani ile görüştü.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Görüşmemizde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarının en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldık." mesajını paylaştı.