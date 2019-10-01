MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetÇavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü
01.10.2019 - 16:19 | | AA

Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Strazburg'da yaşayan vatandaşlarla görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener de katıldı.

Çavuşoğlu, daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyinin 70. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eliAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

Soluk borusundan taş çıktı!

Soluk borusundan taş çıktı!

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Sıradaki Haber