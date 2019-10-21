Çavuşoğlu: Taciz atışları ‘kara propaganda’ amaçlı

Kanal 7’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, bir taraftan terör örgütü YPG/PKK’nın çekildiğini ancak bir taraftan da Türkiye’ye yönelik tacizlerin devam ettiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın, terör örgütünün sahadaki ihlal ve tacizlerini rapor ettiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD’nin talimatlarına rağmen bu tacizler oluyor. Yıllarca bunlara müttefik dediler. Terör örgütü bizi kışkırtmak için bazı durumlar oluyor. Buradaki kasıtları ne? Türkiye karşılık versin, anlaşmayı ihlal etsin. Kara propaganda için yapıyorlar” dedi.