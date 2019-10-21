MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetÇavuşoğlu: Taciz atışları ‘kara propaganda’ amaçlı
21.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu: Taciz atışları ‘kara propaganda’ amaçlı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütünün çekilme sürecinde taciz atışlarında bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu: Taciz atışları ‘kara propaganda’ amaçlı

Kanal 7’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, bir taraftan terör örgütü YPG/PKK’nın çekildiğini ancak bir taraftan da Türkiye’ye yönelik tacizlerin devam ettiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın, terör örgütünün sahadaki ihlal ve tacizlerini rapor ettiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD’nin talimatlarına rağmen bu tacizler oluyor. Yıllarca bunlara müttefik dediler. Terör örgütü bizi kışkırtmak için bazı durumlar oluyor. Buradaki kasıtları ne? Türkiye karşılık versin, anlaşmayı ihlal etsin. Kara propaganda için yapıyorlar” dedi. 

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 72. bölüm fragmanları! Yamaç Çukur'a geri dönüyor

Çukur 72. bölüm fragmanları! Yamaç Çukur'a geri dönüyor

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

Sıradaki Haber