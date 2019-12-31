Çavuşoğlu’ndan destek turu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’ye gelmeden önce destek turuna çıktı. Çavuşoğlu dün ilk olarak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Çavuşoğlu, CHP’den ayrılırken yaptığı açıklamada, Libya’daki son durum, tezkere ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptına ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiklerini ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıklarını belirtti. Çavuşoğlu, “Tabii ki tezkere konusunda karar CHP’nindir. Takdir onlarındır, ama biz ülkemiz ve ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık” dedi.

‘Olumsuz bakıyoruz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de Çavuşoğlu’nun ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, “Türkiye’nin Libya’daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine sebebiyet vermesini kabul etmiyoruz” dedi. Çeviköz, “Libya’da asker göndererek bu vekalet savaşına taraf olmak yerine, diplomasiye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, biz tezkereye olumsuz bakıyoruz” diye konuştu. Milliyet’in edindiği bilgilere göre görüşmede Kılıçdaroğlu, Libya’ya asker gönderilmesine yönelik endişelerini Çavuşoğlu’na aktardı. Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Libya’da bir sıcak çatışmaya girme ihtimalini en ciddi risk olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu’nun bunun üzerine, kötü bir senaryoda böyle risklerin mevcut olduğunu söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun tezkerenin Meclis’e sunulması için neden “acele” edildiği sorusuna da Çavuşoğlu’nun “Sahadaki durum UMH’nin aleyhine döndü, durum kötüleşti. Türkiye’nin asker göndermesini ateşkesi sağlayabilecek bir hamle olarak görüyoruz” yanıtını verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, “Libya’ya asker göndermek yerine diplomasiye öncelik verilmelidir. Çözüm yolu, ateşkesi sağlamanın yolu diplomasidir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İYİ Parti kararını perşembe netleştirecek

Bakan Çavuşoğlu’nun tezkere ziyaretinde ikinci durağı İYİ Parti oldu. Genel Başkan Meral Akşener’le yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, “İYİ Parti’nin bir karar vermediğini ve kendi aralarında istişare edeceklerini Sayın Genel Başkan Akşener, söyledi. Bu bir milli meseledir. Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren konularda da siyaset üstü bir şekilde tüm partilerle birlikte hareket etmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Edinilen bilgiye göre; Akşener ve Çavuşoğlu görüşmesinde “Muharip birlikler Libya’ya gönderilecek mi?” sorusu gündeme geldi. İYİ Parti heyeti, ‘Libya’daki çatışmaların bitme ihtimali olup olmadığını’ da sordu. Çavuşoğlu’nın, Libya ile ilgili gelişmeleri anlatırken “ucu açık bir süreç” ifadesini kullandığı iddia edildi. İYİ Partililer, görüşmede Libya’daki gelişmelerin Türkiye’nin iç güvenliğini tehdit etmediğini, iki ülke arasında kara sınırı olmaması dolayısıyla olumsuz bir gelişme yaşanması halinde Türkiye’nin müdahalede gecikebileceğini, Türk askerinin Libya’daki iç savaşın bir tarafı olmaması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’nin tutumu Başkanlık Divanı’nda değerlendirildi. Sayın Akşener, milletvekilleriyle bir araya gelerek istişarede bulunacak” dedi. Akşener, 2 Ocak Perşembe günü TBMM’de yapılacak kapalı grup toplantısında milletvekillerinin görüşlerini alacak. Genel Merkez’de dün yapılan Başkanlık Divanı’nda TBMM Genel Kurulu’ndaki tezkere oylamasına İYİ Parti’nin “ret” oyu vermesi yönünde eğilim oluştu. Ancak, İYİ Parti’nin nihai kararı perşembe günü açıklanacak.

Kılıçdaroğlu müttefikleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Çavuoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından sürpriz bir şekilde Millet İttifakı’nı oluşturan partileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Kılıçdaroğlu’nun, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı ve ziyaret kararının bu toplantıda alındığı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun, Karamollaoğlu ve Akşener ile görüşmelerinde Libya’ya asker gönderilmesini öngören tezkere hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin Libya’daki iç çatışmada taraf olmaması, sorunun diplomasi ile çözülmesi gerektiğini” vurguladığı, bu nedenle Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin tezkereye “hayır” demesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi. Kulislerde, CHP yönetiminin, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin tezkereye “evet” diyebileceği ihtimalini değerlendirdiği, Kılıçdaroğlu’nun da partisinin TBMM’deki oylamada yalnız kalmasının önüne geçmek amacıyla ziyaretleri planladığı konuşuldu.