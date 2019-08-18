MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetÇavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
18.08.2019 - 16:22| DHA

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün partisince Nevşehir'de düzenlenen il başkanları toplantısında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4'üncü gemimiz Oruç Reis'de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız. Sayın Genel Başkan kendi partisinin de imzaladığı TBMM'nin ortak bildirisini de hatırlamıyor sanırım!"

Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’da narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Korkunç olay! 14 aylık bebek camdan düştü

Korkunç olay! 14 aylık bebek camdan düştü

Asansör teknisyeni nöbet gününde feci şekilde can verdi!

Asansör teknisyeni nöbet gününde feci şekilde can verdi!

Bu kadarına da pes! Cami için toplanan paraları çaldılar

Bu kadarına da pes! Cami için toplanan paraları çaldılar

Sıradaki Haber