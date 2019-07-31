Çavuşoğlu’ndan yoğun diplomasi

Çavuşoğlu, Sektörel Diyalog Ortağı toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Locsin ile başlayan görüşme trafiği Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile sürdü. Görüşme sonrası Rus basınının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Suriye’deki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında Nur Sultan’da ağustos ayında düzenlenecek görüşmeye ve Türkiye’nin NATO ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin S-400 alımının ardından NATO ile ilişkilerde bir sorun olup olmadığına yönelik soruya ise Çavuşoğlu, “NATO ile bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400’lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400’ler NATO’ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO’nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile de görüşme gerçekleştirdi. ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’nın ardından soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN ilişkileri, Rusya ve Çin ile ilişkiler ile Çin’deki Uygur Türklerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wang Yi ile görüşmesinin de detaylarından bahseden Çavuşoğlu, “Beklentimiz ‘Tek Çin’ çatısı altında Uygur kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamalarıdır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı, Türkiye’den bölgeye bir heyet göndermemizi teklif etmişti. Çin’in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu arkadaşlarımız görecekler” dedi.