ÇED Raporu’nda Montrö uyarısı: Karadeniz’in hukuki statüsü değişmemeli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve askıya çıkarılan Kanal İstanbul ÇED Raporu’nda, Türk Boğazlar Sistemi’nden geçişleri düzenleyen ve 1936’da imzalanarak yürürlüğe giren Montreux (Montrö) Sözleşmesi ve uluslararası hukuk açısından Kanal İstanbul’un değerlendirilmesi yapıldı.

Çalışmada eski Danıştay Üyesi, Deniz Ulaştırması Genel Müdürü ve Deniz Hukukçusu olan Ali Kurumahmut ile Avukat Enes Sefa Sar’ın görüş ve değerlendirmelerine yer verildi. Değerlendirmede özetle şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile düzenlenen Karadeniz’e ilişkin sınırlamaların ve Karadeniz güvenliğinin titiz bir takipçisi ve uygulayıcısı olmalı... Kanal İstanbul geçişleri Karadeniz’in hukuki statüsünde değişiklik meydana getirmemeli. Aksi bir uygulama, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlali olacak; Sözleşme ile birlikte yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan Türkiye’yi tartışma platformlarına taşıyacaktır. Bu tartışmalar, Montrö’nün feshi veya değiştirilmesi ile sonuçlanabilecek istikrarsızlık ve belirsizliklerin de başlangıcı olabilecektir. Karadeniz’e kıyıdaş altı devlet arasında, bu denizde en uzun kıyı şeridine sahip olan devlet Türkiye’dir... Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Karadeniz’de de öncelikle Türkiye’nin güvenliğine hizmet etmekte.”

‘Savaş gemisi geçmemeli’

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde ticaret gemilerinin açık bir tanımının yapılmadığı belirtilen değerlendirmede sözleşmenin “savaş gemileri’ başlıklı ikinci kısım kapsamına girmeyen bütün gemileri, ticaret gemisi olarak kabul ettiği kaydedildi. Değerlendirmede şöyle denildi:

“Kanal İstanbul geçişleri sebebiyle, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmalardan uzak tutulması ve muhtemel bölgesel ve küresel istikrarsızlık ve belirsizliklerin önlenmesi amacıyla; Kanal İstanbul’un, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde ticaret gemisi olarak tanımlanan gemilerin geçişlerine açık tutulması, savaş gemisi geçişlerinin 81 yıldır uygulandığı şekliyle Boğazlar yoluyla yapılmasının en uygun hal tarzı olacağı değerlendirilmekte. Bununla birlikte, uluslararası hukuka göre, yargı bağışıklığı olan savaş gemilerinin bayrak devletinin Kanal İstanbul geçiş talepleri karşılıksız bırakılmamalı, âkit devletlerin Ankara’daki temsilcilikleri bu taleplerden zamanında haberdar edilmeli.”

Değerlendirmede Türkiye’nin Montrö’nün İstanbul Boğazı’ndan uğraksız geçiş uygulamalarından açık ve örtülü bir sapma göstermemesi ve 81 yıldır uygulanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titiz bir takipçisi ve sadık bir koruyucusu olmaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

Değerlendirmede Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Boğazlar’da denizden geçiş ve ulaşım özgürlüğü ilkesinin sonsuz bir süresi olacağı hükmü hatırlatılarak “Bu temel kuralı zedeleyecek şekilde Kanal İstanbul lehine bir uygulamayı zorlamamalı” denildi.