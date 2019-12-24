Çelik’ten mülteci uyarısı: Avrupa’nın meselesi haline gelir

Çelik, özetle şunları söyledi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.

Çelik, özetle şunları söyledi:

BM’DEN DE TAKDİR GÖRDÜ: Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen haftalarda Cenevre ve Malezya’ya yaptığı ziyaretler önemliydi. Dünya, AB, Akdeniz’deki ölümlere sessiz kalırken Türkiye’nin tavrı BM’den de takdir gören bir tavırdır. Avrupa’nın bir başkentinde bir belediye başkanı en çok insan haklarından bahseder ancak köprülerin altına kayalar yerleştirir ki insanlar oraya yerleşmesin.

OLTA ATAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYORLAR: Libya ile ilgili İstanbul’da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı çok önemlidir. Ana karadan ölçmeden sahip oldukları adalardan egemenlik, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları gibi birtakım sınırlar ortaya koyuyorlar, neredeyse sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye’yi Akdeniz’e olta atamaz hale getirmek istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız burada ifade kullandı, ‘Akdeniz’deki Sevr’i Libya ile imzalanan anlaşmayla paramparça ettik’ dedi.

CEHALETTEN KAYNAKLANIYOR: Sevr’in bir benzerinin Akdeniz’de Türkiye’nin önüne Sevilla adası ya da Güney Kıbrıs yönetimi, İsrail, Mısır, Yunanistan mutabakatı olarak gelmesi karşısında Türkiye bu duvarı mutabakatla yok etmiştir. Mutabakatı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle imzalıyoruz. Türkiye’nin imzaladığı anlaşmada taraf olanlar BM nezdinde Libya’da meşru olarak kabul edilen taraftır. Türkiye’den birilerinin çıkıp da bunu ‘orada iki taraf var biz yanlış tarafla anlaşma imzaladık’ demeleri tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Türkiye bir kere daha hukuk, diplomasi yoluyla cevabını vermiştir.

GENETİĞİ GDO’LU: Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin milli çıkarlarına bakarız. Nerede hangi pozisyon almamız gerekiyorsa onu alırız. Ki anlaşma imzaladığımız kesim BM tarafından meşru kabul edilen kesimdir. Hafter Türkiye’yi sık sık tehdit ediyor, Türkiye’yi vurmaktan söz ediyor. (CHP) Bunların siyaseti GDO’lu. Genetiği ile oynanmış siyaset.

TEK BAŞINA KALDIRAMAZ: Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye’den çok müttefiklerimizin meselesi Avrupa’nın meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Uluslararası toplumu uyarıyoruz. Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak.

TÜRKİYE CEVAP VERİR: (ABD) Türkiye’ye karşı yaptırım dili kullanacaksa egemen bir devlet olarak mütekabiliyet çerçevesinde Türkiye bunlara cevap verecektir. Yaptırım hasım devletlere karşı kullanılır. Bu aksın, istikametin değişmesi, işbirliği dilinin tehdit dilini alması çalışacak ortak alanlarda büyük bir zaaf oluşturacaktır.



MONTRÖ İLE ÇELİŞMİYOR: ‘Ödeme yapmayacağız açıklaması’ devlet adamlığı konusunda ne kadar yoksun olunduğunun göstergesidir. Birisinin ‘ben bu şirketlere para ödemem’ demesi milli iradeye karşı gelmektir. Kanal İstanbul’un Montrö ile çelişen bir tarafı yoktur. Askeri gemilerinin geçişi sağlanacaktır. Zaman içerisinde siyasal ve ekonomik getirilerini paylaşacağız.OLAYIN DIŞINDAYIZ: (Mansur Yavaş ve Sinan Aygün tartışması) Bu konuda kapsamlı açıklama yapması gereken CHP yönetimidir. Biz kim kime ne demiş bilmiyoruz. Bizimle alakalı bir durum değil. Biz olayın dışında kalmaya devam edeceğiz.