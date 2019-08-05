'Çemberin dışında çalışma yapmalıyız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin’de bir araya geldiği partililere CHP’nin yeni stratejisini anlattı. Bundan sonra yapacakları çalışmanın bir “CHP çalışması” olmaktan çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, “Kendi çemberimizin dışında başka çemberler var, orada çalışmalıyız. İl başkanlarına ‘kanaat önderlerini bulun’ görüşün dedik. Baktık il başkanları kanaat önderlerin kim olduğunu bilmiyor. Bildikleri bizim CHP’lilerin kahvesi. Ama dışarıda ayrı bir dünya var” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Artvin’deki temaslarının ardından Kafkasör Yaylası’nda bölge belediye başkanları ile il ve ilçe başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı yemekte belediye başkanları sunumlar yaptı. Kılıçdaroğlu, sunumları dinledikten sonra yaptığı konuşmada, parti içine yönelik mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre, “Asıl işimiz bundan sonra başlıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Biz halka, halk bize güvenmeli. Belediye başkanları halkın arasına karışmalı. Sabah evden yarım saat erken çıkıp, manavın, bakkalın çayını içmek kadar güzel bir şey yok. Böylece o size güvenir ve sizin adınıza propaganda yapar” ifadelerini kullandı.

‘CHP’lilerin kahvesi’

Bundan sonra yapacakları çalışmanın bir “CHP çalışması” olmaktan çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, “Artık siyaseti yüzde 50+1’e göre kurgulamak zorundayız. Bize oy vermeyenleri kucaklamamız, yeni partililer kazanmamız gerekiyor. Referandumdan bu yana büyük mitingler yapmıyorum. Aslında mitinglere karşıyım. Bakmayın burada miting yaptığıma. Sadece bizim partililer geliyor mitinglere. Bu iş böyle olmaz” dedi.

Yerel seçim kampanyasında CHP’li olmayan kanaat önderleriyle bir araya geldiği anımsatan Kılıçdaroğlu, partisinin bazı il başkanlarını eleştirerek, şöyle konuştu: “İl başkanlarına söyledik; ‘Bize oy vermeyen kesimlerden kanaat önderlerini bulun, davet edin’ diye. Baktık il başkanları o kanaat önderlerin kim olduğunu bilmiyor. Bildikleri bizim CHP’lilerin kahvesi. Ama dışarıda ayrı bir dünya var. Önce zorlandılar ama sonra bulduk, getirdik. Pek çok çevre ile bir araya geldik. Onlara ‘Çalmıyoruz, çırpmıyoruz niye oy vermiyorsunuz’ dedik. ‘Eksiklik bizdeyse telafi edelim’ dedik. Bunlar mitinglerden çok daha etkili çalışmalardır. Kendi çemberimizin dışında çemberler var, orada çalışmamız lazım.”

‘Tarikatlarla toplantı yaptım’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Tarikat ehli olanlarla da toplantı yaptık. Bizi tanısınlar. Bizim dışımızdaki dünyaya açılmalıyız. Örnek vereceğim. Ankara Gölbaşı’nda şehit cenazesine katıldım. Dönerken kahvede bir çay içeyim dedim. Benim orada olduğumu duyan CHP’liler geldi. ‘Efendim niye burada oturuyorsunuz bizim kahvemiz var’ dediler. Gittim, herkes CHP’li. İlçe başkanı başka kahveye gitmeli, orada oturmalı. Bire bir görüştüğümde ikna edemeyeceğim bir kişi yok. Bugüne kadar reddettiğimiz, umursamadığımız kitlelere ulaşmamız lazım. Bunu yapamazsak yüzde 50+1 olmaz. Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacağız başka yolu yok. Bize oy vermeyenler bizi düşman görmemeli. AK Parti’ye oy verenler üzerinde bir araştırma yaptırdık. Psikolog eşliğinde. ‘Ne söylersek bizi dinlerler’ diye. Söylemlerimizi buna göre değiştirdik ve şimdi bizi dinliyorlar. Bunun için onların tepesindeki yöneticiler rahatsız” ifadelerini kullandı.