Çevreci bozkurtlar

Ülkü Ocakları’nın kamuoyuna pek yansımayan faaliyetleri Dr. Sinan Ateş’in Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla öne çıkmaya başladı. Bunların başında da çevre ve hayvan sevgisine yönelik etkinlik ve projeler geliyor. “Çevre sadece atalarımızdan emanet değil, geleceğimiz için önemli bir mirastır” diyen Ateş, Milliyet’e, Ülkü Ocakları’nın değişen yüzünü ortaya koyan faaliyetlerinden bazılarını şöyle özetledi:

GERİ DÖNÜŞÜM: Ülkü ocakları olarak çevreye olan hassasiyetimizi projelerimizle ortaya koyduk. Öncelikle 76 il ocağa ve ilçelerine geri dönüşüm kutuları koyarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağladık.

65 BİN FİDAN: Orman işletme müdürlüklerinden temin edilen fidanlar 65 il ocak tarafından 10 ilkokul bahçesine 100’er tane olmak üzere toplamda 65 bin fidan dikimi gerçekleştirdik.

ÇÖP TOPLAMA: 43 milli park ve 30 doğal alanda eş zamanlı çevre temizliği gerçekleştirdik. “Çevrecilik Milliyetçiliktir” sloganı ile kamuoyu oluşturduk ve ülküdaşlarımızı çevre temizliğine davet ettik.

EKOLOJİK KÖPRÜLER: Otoyollar, hayvanlar için aşılması güç bariyerler oluşturuyor. Yaban hayatı için önemli geçiş yollarının otoyollarla kesiştiği bölgelerde can kaybına yol açan trafik kazaları oluyor. Bunun önlenmesi için otoyollara doğal, ekolojik köprüler projesi hazırladık. MHP İzmir Milletvekilimiz Prof. Dr. Hasan Kalyoncu da yasa teklifi olarak projeyi Meclis’in gündemine taşıdı.

ENDEMİK TÜRLER: Endemik türlerimiz dünyanın hiçbir alanında görülmeyip yalnızca ülkemizde görülen güzide türler, milli değerler. Her hafta bir türümüzü tanıttık ve o yöredeki vatandaşlarımıza bu türlerin önemini aktararak korunmalarına katkı sağladık.

YILKI ATLARI: Ülkemizin tarih yüklü, kültürümüzün bir parçası olmuş “yılkı atları” için Türkiye geneli envanter çalışması gerçekleştirdik. Yılkı atlarının hangi yörelerde yaşadığını, sayılarını, beslenme ve sulanma durumlarını araştırdık. Ortaya çıkan veriler ile dağılım haritası hazırladık. Çıkan sonuçlar ışığında ilgili kurumlarla gerekli görüşmeleri devam ettirmekteyiz.

BURDUR GÖLÜ: Ülkemizin milli birer değer haline gelmiş gölleri ve akarsuları ile de ilgilenmekteyiz. Başlangıç olarak Burdur Gölü ile alakalı araştırma projesi gerçekleştirdik. Çıkan sonuçlar ile bilimsel bir rapor oluşturduk. Rapordan çıkan veriler ışığında soru önergesi hazırlayarak rapor ile birlikte vekillere ilettik.

CARETTA CARETTA: Yaz aylarının gelmesi ile ülkemiz kıyılarına yumurtlayan güzide türlerden Caretta carettalar için de tüm yuvalama alanlarında bilgilendirme çalışmaları yaptık. Ülküdaşlarımız bu alanlarda 24 saat nöbetler tuttular.

SOKAK HAYVANLARI: Son olarak yaptığımız proje ise sokak dostlarımız içindi. Mama ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımıza yönelik “Bir Kap Can” projesi ile Türkiye geneli il ve ilçe teşkilatlarımız sokaklara kaplar koyarak mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca tüm teşkilatlarımız barınak ziyaretleri yaparak barınakların takiplerini yapmakta.