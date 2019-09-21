CHP, başkanların performansını ölçecek

Altı birim halinde oluşturulan merkez, hem belediye başkanlarının faaliyetlerini denetleyecek hem de belediyelerin çalışmalarına katkıda bulunmak için araştırmalar yapacak. Bu çerçevede merkez bünyesinde; araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk birimlerinin oluşturulması çalışmaları tamamlandı.

YYKM’nin çalışmaları kapsamında ilk olarak belediye başkanlarının altı aylık hizmetlerinin değerlendirmesinin yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede, merkez ekiplerinin sahaya inerek, belediye başkanları için “memnuniyet anketleri” hazırlayacakları bildirildi. “Performans ölçümü” olarak değerlendirilen bu çalışma kapsamında, başkanların seçim vaatlerinin durumu ve bütçe dengelerinin de analiz edileceği belirtildi. Vatandaşa, “belediye başkanından memnun musunuz?” sorusunun yöneltileceği çalışmanın ardından hazırlanacak raporların da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacağı aktarıldı.