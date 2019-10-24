CHP bütçeyi veri sunarak konuşacak

CHP yönetimi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin TBMM’deki görüşmeleri için hazırlıklarına başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilgili genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve parti danışmanlarının katılımıyla CHP Genel Merkezi’nde geçen hafta bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre toplantıda CHP’nin bütçe görüşmelerinde izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı.

Toplantıda, her bakanlığın bütçesi için ayrı ekipler kurulması kararlaştırıldı. Ekiplerin, bakanlıkların faaliyetlerini 3-4 yıl öncesinden itibaren, daha önceki bütçe konuşmalarının tutanaklarını inceleyeceği öğrenildi. Ekiplerin ayrıca Sayıştay raporlarını mercek altına alarak, yapılacak konuşmalar için veriler hazırlayacağı bildirildi.

Bütçe talimatları

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda bütçe görüşmeleri için bir dizi uyarıda bulunduğu da aktarıldı. Bütçe maratonunun CHP adına “etkili” şekilde değerlendirilmesini isteyen Kılıçdaroğlu’nun, görüşmelerde çok fazla milletvekilinin söz alarak konuşmasına sıcak bakmadığı bildirildi. Toplantıda, verilecek sürelere göre her bakanlık bütçesi için iki ya da üç ismin konuşmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık bütçelerinin ve ekonomideki son gelişmelerin somut örneklerle anlatılmasını isteyen CHP liderinin, “popülist değil verilere dayalı konuşulması” konusunda kurmaylarını uyardığı kaydedildi. Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcıları; Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Fethi Açıkel ve Aykut Erdoğdu ile Grup Başkanvekillerinin sürecin koordinasyonunu sağlamak amacıyla çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Somut örnekli sorular

CHP TBMM grubunun dünkü basına kapalı toplantısında da bütçe konusu ağırlıklı olarak ele alındı. Grup Başkanvekili Özgür Özel’in başkanlığında yapılan toplantıda, Genel Başkan yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Bülent Kuşoğlu da birer sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre Erdoğdu sunumunda, oluşturulan ekiplerin Türkiye’nin temel meseleleriyle ilgili kapsamlı raporlar hazırlayacağını belirtti. Erdoğdu, bu rapor çalışmasının önümüzdeki süreçte “gölge kabine” gibi çalışılmasına zemin oluşturacağını ifade etti. Veriler üzerinden konuşma yapılmasının önemine işaret eden Erdoğdu, bakanlara somut örneklerle soru sorulmasının da etkili olacağını bildirdi.