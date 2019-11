CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olmak kolay değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bay Kemal’e beş koyun teslim edin, inanın kaybeder gelir” sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal vatanını ve milletini seven birisidir. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu duracaksın. Elin harama uzanmayacak. Rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin. Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını vereceksin. Her CHP’li bir Bay Kemal’dir” dedi.



‘Her şeyi öğrenirim’



Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında İstanbul’da başörtülü iki kıza yapılan saldırıya değinen Kılıçdaroğlu, “Kendilerini aradım. Morallerinin bozulmamasını istedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. CHP lideri, iktidara geldiklerinde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini tekrarladı.



Sakarya’daki Tank ve Palet Fabrikası’nın kiralanmasına ilişkin tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Erdoğan açıklamalar yapıyor: ‘İftira atıyorsunuz, satılmadı.’ Satılmadı doğru zaten, biz peşkeş çekildi diyoruz. Satılsa para alacaksın. 20 milyar dolarlık fabrika 25 yıllığına bedava verildi. Birileri bir şeyler almış tabii o kesin. Sen kararnameyi gizliyorsun. Özellikle de benim öğrenmemi istemiyor. Senin boyun ona yetmez ben her şeyi öğrenirim.”Bazı HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Eğer benim seçime girmeme gibi bir sorunum varsa baştan bunu yaparsınız. Bu demokrasi midir? Bu yanlıştır” ifadelerini kullandı. TBMM Genel Kurulu’na bir kanun getirildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu holdingleri kurtarma kanunu. Vatandaşı kurtarmıyorlar, vatandaşı hortumlayanı kurtarmak için özel kanun getirdiler. Bu kanunu teklif edenler kimse onlara oy verirsen, iki elim bugün de mahşerde de yakanda olacak kardeşim” dedi.



‘Suriye’yi onaracağız’



“CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz” ifadesini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, “Evet, Suriyelileri göndereceğiz ama Suriye’yi onaracağız. Yolu, köprüyü, hastaneyi her şeyi yapacağız. Parayı Esad’dan ve AB’den alacağız. Malzemeler Türkiye’den gidecek” şeklinde konuştu.





‘ABD’ye S-400 pazarlığı yapmaya mı gittin?’



ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubunu anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



“’Bu mektup doğru değildir’ lafını bile kullanmadı. ABD’ye gitti ne elde etti? Sen oraya S-400 pazarlığı yapmaya mı gittin? Trump, ‘S-400 çözülmezse Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği yaptırımlara aynen devam edeceğiz’ dedi. Erdoğan şunu söyleyemiyor: ‘Siz istediğiniz kadar araştırın. Benim, ailemin geliri varsa araştırın, verilmeyecek hesabımız yoktur.’ Diyemiyor, korkuyor.”



Fotoğraf: Mustafa İstemi / Milliyet