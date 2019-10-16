CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Çocuklarımıza minnet borçluyuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekâtı’na herkesin destek verdiğini, her askerin evine huzur içinde dönmesini istediklerini vurgulayarak, “Bu memleket hepimizin. Orada görev yapan, şehit düşen ve gazi olan, hayatını bu memleket için, çocuklarımız, evlatlarımız için harcayan herkese şükran ve minnet borçluyuz” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarı dış politika konusunda defalarca uyardıklarını, duygusallıktan uzak bir politika izlenmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

Barış Pınarı Harekâtı sonrasındaki gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye politikasını eleştirilerini sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, “Bugün neredeyse dünyanın tamamını kendimize düşman ilan ettik. Yutamayacağın lokmayı ağzına almayacaksın. ‘Ey Trump’ diye başlayıp, bir süre sonra ‘Emret Trump’ dersen farklı bir tablo çıkar. Şimdi, ‘şakacı Trump’a’ geldik. Trump aklına gelen her şeyi söylüyor bizimki, ‘şaka yapıyor’ diyor. İyi hadi bakalım, nasıl şaka yapıyor hep beraber göreceğiz” dedi.

Tanrıkulu açıklaması

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili, “Yapılanın bir savaş olduğu söyleniyor. Evet, eğer bir savaş olduğu söyleniyorsa ki bunu AK Parti’nin yetkilileri de söylüyor Ama başka birisi savaş dediği zaman kızıyorlar. Savcılar harekete geçiyor. Bu çifte standart neden? Beyefendi fetihten söz ediyor. Bir ülkenin en tepe noktasındaki koltuğu işgal eden kişi nasıl olur da Suriye’de fetihten söz eder?” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ortadoğu bataklığına müdahale etmeyin, orada ne işimiz var dedik. Ama bugün askerlerimiz orada. Siyaset kurumunun yanlış politikasını düzeltmek için orduya görev verdik. 17 yıldır TSK’yı adeta bir savaş ortamına götüren hangi politikalardır?” diye konuştu.

‘Herkes destek veriyor’

Ordunun harekatına herkesin destek verdiğini, her askerin evine huzur içinde dönmesini istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu memleket hepimizin. Orada görev yapan, şehit düşen ve gazi olan, hayatını bu memleket için, çocuklarımız, evlatlarımız için harcayan herkese şükran ve minnet borçluyuz. Ama birileri bütün bu dramları yaşarken hala acaba ‘Ben buradan partime nasıl çıkar sağlarım?’ arayışı içinde. Aklın durduğu, mantığın çalışmadığı yerdeyiz” dedi.