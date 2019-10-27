CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Güzellikleri yurt sathına yayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İmara değil halka açıyoruz” sloganı nedeniyle tartışmalara neden olan Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılışında, “Güzellikleri İstanbul’dan bütün Türkiye sathına yayacağız” dedi.



Kemerburgaz Kent Ormanı, Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başkanlar Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gürtuna, milletvekilleri, bazı ilçe belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasında son yıllarda ‘beton ormanı’ diye bir kavramın geliştiğini, İstanbul’da bazı semtlerde kişi başına düşen yeşil alan 1.9 metrekareye düştüğünü belirtti.



Ekrem İmamoğlu’nun, iki yıldır bu alanın neden açılmadığını sorduğunu belirtilen Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan kimse duymasın, bir sır vereyim. İki yıldır benimle uğraşıyorlardı. ‘Acaba Kılıçdaroğlu ne olacak, Kılıçdaroğlu’nu ne yapacağız?’ Ya kardeşim, benimle uğraşmaktan vazgeçin. İstanbul’la uğraşın, İstanbul’u İstanbul yapın” diye konuştu.



“İnsanların yeşile, gülmeye, yürümeye, koşmaya, çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği alanlara ihtiyacı var” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bütün bu olanakları bize büyükşehir belediye başkanımız ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte sağlamaya çalışacaklar.”



‘Halk için hizmet’



“Tabii hakkını yemeyelim, iki değerli belediye başkanımız da burada” diyerek Sözen ve Gürtuna’ya hizmetleri için teşekkür eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Biz, hizmet eden hiç kimsenin hizmetini göz ardı etmek istemeyiz. Ama bu bütün hizmet, rant için değil, halk için olmalı. Rant için değil, çocuklar için olmalı. Rant için değil, ağaçlar için olmalı. Rant için değil, bizimle beraber bu kentte yaşayan diğer canlılar için de olmalı. Dolayısıyla biz, hep beraber güzel bir kentte yaşamak isteriz. Bunu da birlikte sağlayacağız. Kararlılıkla yapacağız. Gülümseyerek, kin duymadan yapacağız. Bütün güzellikleri, İstanbul’dan tüm Türkiye sathına yayacağız. Buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.









‘Neden açılmadı?’



Törende ilk konuşmayı yapan İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın hizmete açılması sürecini şu sözlerle anlattı: “Burası, altı yıl önce Orman Bakanlığı’ndan tahsis edilen, yaklaşık 5.6 milyon metrekarelik devasa bir orman alanı. Altı yıldır burası yapılmaya çalışılıyordu ama bir türlü tamamlanıp açılamamış... Ben, buradan sayın Kadir Topbaş’a da teşekkür ediyorum. Ama iki yıldır hiçbir şey yapılmamış. Belki Sayın Topbaş devam etse, açardı. Ama iki yıldır burası böyle duruyor. Neden duruyor?” Hacıosman bölgesinde de 1.1 milyon metrekarelik orman olduğunu belirten İmamoğlu, “İçinde yüz yılların yetiştirdiği ağaçlar var, göletler var ama insan yok. ‘Niye kapalı burası’ dedik. Biri proje yapmış ama öyle duruyor. Burayı da 19 Mayıs’ta, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açacağız” diye konuştu.