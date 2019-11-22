CHP lideri Kılıçdaroğlu: Erken seçime ‘evet’ deriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah FOX TV’de soruları yanıtladı. İYİ Parti ve HDP tarafından dile getirilen “erken seçim” çağrılarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Erken seçim olur veya olmaz. Zaten erken seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Erdoğan, ‘erken seçim olsun’ dediği andan itibaren MHP ile AK Parti bir araya gelecekler parlamentodan erken seçim kararı alacaklar. Getirirlerse böyle bir talebi biz de, ‘olur hay hay erken seçime gideriz’ deriz. Biz hazırız. İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler biz de ‘evet’ deriz.”



Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, “Erdoğan 2020’de kesin bir tarih vererek ve de parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı bakanlık verirse biz de bir fedakârlık yapabiliriz” açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi: “Bilemiyorum tabii. Bir sefer Erdoğan, parlamenter sisteme dönmek istiyor mu? Hayır. Kapalı kapılar ardında böyle bir imada bulunabilir mi? Bilemiyoruz. Çözüm demokratik parlamenter sisteme dönüştür.”



‘Kesinlikle kazanırız’

Kılıçdaroğlu, “Erken seçim olursa kazanır mısınız” sorusuna ise “Kesinlikle” yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu, başörtülülere yönelik saldırı iddiası konusunda da şunları söyledi: “Türkiye bir dönem gereksiz bir süreç içinde kutuplaştı. Bizim, kabahatimiz oldu, CHP’nin; onu da söyleyeyim rahatlıkla... Öz eleştiriyse, öz eleştiri. Biz, başörtüsü meselesini Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Oysa kadının kılık kıyafeti bizi hiç ilgilendirmez. Başörtüsü olayı Türkiye’nin gündeminden çıkmışken, bazı provokatörler ortaya çıkmaya başladı.”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’li ile görüştüğü iddialarının sorulması üzerine, şu açıklamayı yaptı: “Ben şaşırmadım. Zaten CHP’yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar, bunun için çalışan ekipleri var. Önümüzdeki süreçte, yine masa, sandalye atılan, yumrukların atıldığı kongre süreci yaşatmak istiyorlar bize. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Erdoğan CHP’yi dağıtmak için, ‘CHP kavgalı bir parti, bunlar memleketi yönetemez’ diye algı yaratmak istiyor ve bununla ilgili her şeyi yapıyor. Devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktuğunu biliyorum.” “İddiayı okuduğunuzda doğrudur dediniz mi?” sorusuna, “Evet” yanıtını veren Kılıçdaroğlu, isim tahmini sorulduğunda “Özel bir isim tahmininde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani” dedi.



‘Sıra geldi ikinci etaba’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün İzmir’e geçerek Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, “CHP olarak yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, gençler arasında ayırım yapmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: “Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset. Yanlışa karşı duran, yılmayan bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz.”