CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 'siyaset' uyarısı: ‘Herkes işini yapsın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Belediye Başkanları Çalıştayı’nın kapanışında yaptığı konuşmada dikkati çeken mesajlar verdi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, başkanlardan muhtarlarla iyi ilişkiler kurmalarını isterken “Bir başkan yardımcısını muhtarlarla ilişkiye ayırın. Buradan çıktıktan sonra bu işi halledin” dedi. Belediyeler için “liyakat” uyarısını yineleyen Kılıçdaroğlu, “partizan” faaliyetlerde bulunulmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, “Diğer partililerin taleplerini de yasalara uygunsa yerine getirin. Ayrım yapmayın. Siz İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin ve diğer partilerin oylarıyla da seçildiniz. Sadece CHP seçmeninin oylarıyla değil” diye konuştu.

‘En solcu davranış’

CHP lideri, belediye başkanlarına “genel siyaset” uyarısı da yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Makro politikaya girmeyeceksiniz. Büyük politika sizin işiniz değil, bizim işimiz. Makro ekonomi de sizin işiniz değil. Türkiye’nin ekonomik sorununu siz çözemezsiniz, bu hükümetin sorunu. Herkes kendi işini yapsın. Halka yakın olun. Siyaset diliniz ılımlı ve pozitif olsun. Suriyeliler konusunda da pozitif dil kullanın. Okulların ve ibadethanelerin tüm sorunlarını çözeceksiniz. ‘Benim işim değil’ demeyeceksiniz. Ben göğsümü gererek bizim arkadaşlar okulları ve ibadethaneleri çok güzel yaptılar’ demek istiyorum. Toplumun kılcal damarlarına gidin. Okul aile birliklerine üye olun. Örneğin Türkiye’de kapıcılarla kimse ilgilenmiyor. 24 saat çalışıyorlar ve ışıksız evlerde yaşıyorlar. Bunlarla irtibatlı olun. Gerekirse ayda bir bir toplantı yapın bunlarla tanışın. Madem ki Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi, siz o kimsesizlerin kimsesi olacaksınız.”

CHP’nin “sağ”a kaydığı eleştirilerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Biz tüm politikalarımızda insani değerleri savunuyoruz. Bizim politikamız; fakir fukaranın yaşam düzeyini yükseltmek üzerinedir. Bu sağcılık değil. Bu insanlığı savunmak. Aslında en solcu davranış budur. Alt katmanı yukarı çekmek bizim siyasi felsefemizdir” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, dün gazetecilerin sorularını da cevapladı. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın tahliyesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Hakan Atilla Amerika’da boşu boşuna yattı. Yazık günahtı. Ne suçu var Hakan Atilla’nın? Rıza Sarraf’ı niye istemediler? Asıl fail o, rüşveti dağıtan o” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin 10 akademisyen için verdiği hak ihlali kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğru. Beni üzen, kararın bir oy farkla çıkmış olması. Kararın bir oy farkla alınması demokrasimiz açısından kaygı verici” dedi.