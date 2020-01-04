CHP MYK’da anket sunumu yapıldı

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen ve 4 saat süren toplantıda, ABD tarafından Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi başta olmak üzere, Libya tezkeresi ve yaşanan son siyasi gelişmeler ele alındı. Toplantıda, BM Barış Gücü’nün vakit geçirmeksizin Libya’ya gönderilmesinin sağlanmasının önemine değinen Kılıçdaroğlu’nun Süleymani’nin öldürülmesi konusunda ise “Türkiye’nin Ortadoğu’daki ateşten uzak tutulması gerektiğini” söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilmesini söylediği de aktarıldı. Toplantıda, CHP’nin yönetimde olduğu 11 büyükşehir belediyesinde yaptırılan anketin sonuçları da değerlendirildi. Anketi yapan firma tarafından Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerine sunum yapıldı.