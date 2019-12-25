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25.12.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP MYK’da gündem Aygün-Yavaş tartışması

CHP MYK, önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK’da gündem Aygün-Yavaş tartışması

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündemini, eski CHP milletvekili Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” iddiaları oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, MYK üyelerinin konuya ilişkin görüşlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bazı değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, Aygün’ün kendisini ziyaret ederek, mühürlenen inşaat nedeniyle haksızlığa uğradığını söylediğini anlattı.

‘Dikkatli olmalıyız’

Bunun üzerine kendisinin de Mansur Yavaş ile görüşerek konu hakkında bilgi aldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sonuçta şu görüşe vardık, ‘Hukukun gereği neyse o yapılacak’ dedik” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Konunun artık kapandığını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, ‘Beştepe’ye giden CHP’li’ iddiasını da kastederek, “Yerel seçim başarımızı hazmedemiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimizin başarısını engelleyemeyecekler. Her birimiz dikkatli olmalıyız” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, partinin kamuoyu önünde tartışılmasının önüne geçilmesinin önemine işaret ettiği belirtildi.

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