CHP parti programı halka sorulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir istediği ancak 2014’ten bu yana devam eden yoğun seçim gündemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı, parti programını yenileme hedefini gerçekleştirmek için düğmeye basmıştı. Bu kapsamda, 2008’de Deniz Baykal yönetimi tarafından yenilenen “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” başlıklı parti programının yenilenmesine yönelik çalışmalara başlanmıştı. Kılıçdaroğlu, yeni program çalışmalarını ise Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel’e emanet etmişti.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre yeni program çalışmalarında net bir takvim oluşmasa da Kurban Bayramı sonrasında ilk adım atılacak. Bu kapsamda partinin tüm il ve ilçe başkanlıkları, milletvekilleri, MYK ve PM üyelerinden resmi yazıyla yeni programa ilişkin görüşleri istenecek. Parti örgütünden gelecek yanıtlar doğrultusunda çalışmanın çerçevesi çizilecek. Daha sonra ise MYK bünyesinde komisyonlar oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve barolardan temsilciler ile akademisyenlerle de Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı toplantılar yapılacak.

Edinilen bilgilere göre yeni program çalışmalarını “katılımcı” bir anlayışla yürütmek isteyen CHP yönetimi, farklı bir uygulamayı daha hayata geçirecek. Bu çerçevede, vatandaşların da yeni parti programına ilişkin görüş ve önerilerinin alınması için bir internet portalının oluşturulması planlanıyor. Portal üzerinden, tüm parti programını kapsamasa da özellikle kritik konu başlıkları için vatandaşların görüşlerine başvurulması hedefleniyor.

Kurucu değerlere vurgu

344 sayfadan oluşan programın büyük ölçüde kısaltılması ve “halkın rahatlıkla anlayacağı bir dile dönüştürülmesi” hedefleniyor. Programda, Türkiye’nin değişen sorunları ve bu sorunlara çözüm önerilerin anlatılacağı belirtiliyor. Programın, CHP’nin özellikle yerel seçim kampanyasındaki stratejisi ekseninde, yeni dönem politikalarına uygun olarak revize edilmesi planlanıyor. Yeni programda, Cumhuriyet’in ve CHP’nin kurucu değerleri ile “altı ok”a bağlılığın da vurgulanacağı kaydediliyor. Seçim kampanyalarında öne çıkarılan “demokratlar ittifakı” anlayışına uygun olarak yazılması hedeflenen programda, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir siyaset anlayışının yansıtılmasına özen gösterileceği belirtiliyor. Yeni programın, şubat 2020’de yapılacak olağan kurultaya yetiştirilmesi için çalışılacağı ifade ediliyor.