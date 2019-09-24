MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetCHP Tunceli İl Başkanı istifa etti
24.09.2019 - 11:41 | | İHA

CHP Tunceli İl Başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti.

CHP Tunceli İl Başkanı istifa etti

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamayla partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi’ne gönderdiğini belirten Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık bir ay evvel görevi devraldığını ve vekaleten yürüttüğü il başkanlığı görevini bıraktığını aktardı.

Partide görev almaya devam edeceğini ifade eden Bozkurt, “Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir" dedi.

    Bahçeli'nin ameliyatına girmişti! O cerraha şokİstanbul Kadıköy’de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşini öldürmeye böyle gitmişti! Cezaevinde intihar etti

    Eski eşini öldürmeye böyle gitmişti! Cezaevinde intihar etti

    Son dakika! İstanbul Silivri açıklarında depremler sürüyor... Son depremler...

    Son dakika! İstanbul Silivri açıklarında depremler sürüyor... Son depremler...

    Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında flaş karar!

    Boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı davasında flaş karar!

    Yer: Antalya... Denizde böyle görünce düştü sandılar ama...

    Yer: Antalya... Denizde böyle görünce düştü sandılar ama...

    Sıradaki Haber