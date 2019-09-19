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19.09.2019 - 07:50 | | Şevket Yaman / Ankara

CHP’de kongre süreci başlıyor

CHP, 2020’de yapılması planlanan Genel Başkan ve Parti Meclisi seçimli 37. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor. Takvime göre, ilk ilçe kongresi kasımda başlayacak, il kongreleri ise ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilecek.

CHP’de kongre süreci başlıyor

 

CHP yönetimi, 2020’deki olağan kurultaya giden süreçte yapılacak ilçe ve il başkanlığı seçimlerine yönelik kongre takvimini ay sonunda açıklayacak.

CHP, 2020’de yapılması planlanan Genel Başkan ve Parti Meclisi seçimli 37. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor. Bu kapsamda mahalle delegesi seçimleriyle başlayacak ve ilçe ve il kongreleriyle devam edecek sürece ilişkin takvim hazırlandı. Takvimin ay sonunda yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında onaylayarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu çerçevede, ekimde mahalle delegesi seçimlerinin, kasımda ise ilçe kongrelerinin başlaması hedefleniyor. İl kongrelerinin ise ocak ve şubat aylarında tamamlanacağı ifade ediliyor. Böylece daha önce Şubat 2020’de yapılacağı belirtilen olağan kurultayın mart sonu ya da nisan başına sarkacağı belirtiliyor.

‘Tek aday’ teşviki

Edinilen bilgilere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partide yeniden tartışmalı ilçe ve il kongrelerinin yaşanmaması için “tek adayda uzlaşma” istedi. Bu kapsamda 81 ilde olmasa bile kritik büyükşehirlerde, parti örgütünün “uzlaşma” için teşvik edileceği bildirildi. CHP’de hemen her kongre süreci genel başkanlık yarışı da dahil olmak üzere parti içi çekişmeye sahne olsa da parti yönetimi 2020 kurultayında böyle bir tablonun yaşanmayacağı görüşünde.

Parti kurmayları, ilçe ve il kongreleri için farklı gruplar arasında çekişme yaşanabileceğini ancak Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığına yönelik bir tartışma olmasını beklemediklerini ifade ediyor. Muharrem İnce’nin yeniden genel başkanlık yarışına dahil olup olmayacağı bilinmese de İnce destekçilerinin ilçe ve il kongrelerini kazanmaya yönelik hazırlık yapmaya başladığı konuşulanlar arasında.

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