CHP’de örgüt yenileniyor

CHP, 2020’deki olağan kurultay süreci kapsamında parti örgütünde “yenilenmeye” hazırlanıyor. CHP yönetimi, ekim başında başlaması planlanan ilçe ve il kongrelerinin tartışmalı hale dönüşmesini önlemek için “parti içi uzlaşma” hedefliyor. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçim kampanyasında uygulanan “CHP’ye oy vermeyen kesimlere açılma” stratejisinin devam etmesi gerektiğini belirterek, “CHP, yerel seçimler öncesinde ortaya konulan anlayışı daha ileriye götürecek kadrolarla yoluna devam edecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının ardından 16-17-18 Ağustos’ta 81 il başkanıyla bir araya gelecek, ekim başında ise milletvekillerini toplayacak. Yerel seçimlerde ilk olumlu sonuçlarını veren “CHP’ye oy vermeyen kesimlere açılma” stratejisinin sürmesini hedefleyen Kılıçdaroğlu, partinin yeni dönem politikalarını belediye başkanlarının ardından il başkanlarına da anlatacak. Bu arada CHP yönetimi bir yandan da 2020 başında yapılması planlanan olağan kurultay kapsamındaki ilçe ve il kongrelerine hazırlanıyor.

‘Yenilenme olacak’

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, kongre süreçleriyle birlikte parti örgütünde yaşanacak yenilenmeyi Milliyet’e anlattı. Salıcı, CHP’nin yeni stratejisi kapsamında parti örgütünde de bir “anlayış değişimi” olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “31 Mart ve 23 Haziran sürecindeki il başkanlarımız, mevcut il başkanlarımız. Bu il başkanlarımızın tamamına yakını 1.5 yıl önce seçildi ve görevlerinin başındalar. Yani biz seçim süreçlerini mevcut il başkanlarımızla yürüttük. Yürüyen sürecin içine dahil oldular ve seçim kampanyalarına katkı sundular, gerekli çabayı gösterdiler. Artık yerel seçimler geride kaldı. Önümüzdeki ilk seçim, bir genel seçim. Tabii biz bir erken genel seçim talep etmiyoruz. Seçimin tarihi ne zaman olacaksa o zamana kadar önümüzde bir kongre takvimi var. Parti örgütünde bir yenilenme olacak. Kongreler yapılacak görev değişimleri olacak. CHP, yerel seçimler öncesinde ortaya konulan anlayışı daha ileriye götürecek kadrolarla yoluna devam edecek. Yani daha önce CHP’ye oy vermemiş kesimlerin kucaklandığı sürecin devam etmesi gerekiyor.”

Takvim değişebilir

CHP’nin olağan kongre takviminin eylül sonunda açıklanması, ekim başından itibaren ilçe ve il kongrelerinin başlaması planlanıyor. Bu çerçevede, normal takvime göre Şubat 2020’de yapılması öngörülen, genel başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçileceği olağan kurultayın nisan ya da mayıs ayına sarkabileceği belirtiliyor.

ÖRGÜTTE DAYANIŞMA TABLOSU DEVAM EDECEK

Salıcı, eylülde ülke genelini kapsayacak “bölge” toplantılarına başlayacağını belirterek, “Bu toplantılarda parti örgütünün bundan sonraki detaylı yol haritasını konuşacağız. Seçimi kazandık ama yine de bazı eksikliklerimiz olabilir. Bunları konuşmamız lazım. Partide daha önce görev yapmış deneyimli isimler de bu toplantılara davetli olacak” dedi. CHP’nin seçime ittifakla girdiğini anımsatan Salıcı, “Yerel seçimde daha önce CHP’ye oy vermeyenlerin oyunu aldık. Bu kapsamda partinin bu rotasını sahiplenecek herkesle yola devam edeceğiz” diye konuştu. Parti örgütünde, yerel seçimler öncesinde yaşanan tartışmaların aşıldığını belirten Salıcı, yerel seçimlerde örgütte bir dayanışma duygusunun ortaya çıktığını, bu tablonun devam edeceğini bildirdi.