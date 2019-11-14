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14.11.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP’de parti içi eğitim almayan üye olamayacak

CHP Parti Meclisi (PM) bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda oylamaya sunulacak olan Parti İçi Eğitim Yönetmeliği’ne göre, artık temel siyasi eğitimini tamamlamayanlar partiye üye olamayacak, daha önce üye olanlar ise belli bir süre içinde eğitim almak zorunda olacak.

CHP’de parti içi eğitim almayan üye olamayacak

Saat 12.00’de başlayacak toplantıda, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra partinin kongre süreçleri değerlendirilecek. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, 8 Kasım’da mahalle delegeleri seçimiyle başlayan kongre takvimine ilişkin olarak PM’ye bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, “Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği” ve “Parti İçi Eğitim Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler de görüşülüp oylanacak.

Edinilen bilgilere göre, “Parti İçi Eğitim Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler dikkat çeken düzenlemeler içeriyor.

‘Parti yoldaşlığı’

Yönetmeliğin amaçlarını düzenleyen bölümde, “Parti içi eğitim, üyelerin partili olma bilincini ve parti yoldaşlığını benimsemeleri, sosyal demokrasinin temel değerlerini içselleştirmeleri, partinin sağlıklı yapılanması, üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve parti çalışmalarının etkinlik kazanması için, bilgi paylaşımını ve katılımcı anlayışı yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır” ifadeleri yer alıyor.

“Temel Siyasi Eğitimi” programını tamamlamayanların yeni üye olarak kaydedilemeyeceği, eski üyelerin de belli bir süre içinde eğitim almaları zorunlu olacak.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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