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07.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

CHP’den Almanya’ya tepki: Atatürk ile ilgili yayını kınıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Alman ARD Televizyonu’nda yayımlanan habere ilişkin, “Partimizin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz” dedi.

CHP’den Almanya’ya tepki: Atatürk ile ilgili yayını kınıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Alman ARD Televizyonu’nda yayımlanan habere ilişkin, “Partimizin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz” dedi. 

Öztrak, yaptığı açıklamada, Alman ARD Televizyonu’nda, Türkiye’nin, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili son derece çirkin bir yayın yapıldığını belirtti. “Partimizin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan bu yayını şiddetle kınıyoruz” diyen Öztrak, “Bu yayın tamamen hilaf-ı hakikattir. Bu yayın ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bir yayındır” ifadesini kullandı. 

CHP’nin Almanya’daki birliklerinin bu yayına çok şiddetli tepki gösterdiğini belirten Öztrak, bu tepkilerin süreceğini bildirdi. Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakikatle bağdaşmayan bu tür suçlamalarda bulunmanın, kimsenin haddi ve hakkı olmadığını vurgulayan Öztrak, “Bu densizliği şiddetle CHP olarak kınıyoruz” dedi. 

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