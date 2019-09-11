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11.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

CHP’den Çubuk raporu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 21 Nisan’da Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin rapor hazırladıklarını belirterek, “Raporda altını çizdiğimiz 22 karanlık nokta aydınlığa kavuşturulmadan bu ülkede hiç kimse kendini güvende hissedemez” dedi.

CHP’den Çubuk raporu

Özkoç, dün TBMM’deki basın toplantısında, kendisinin başkanlık ettiği komisyonun, olay yerindeki bütün görüntü kayıtlarını, fotoğraf ve tanık ifadelerini incelediğini, devlet töreni yönetmelik, yönerge ve teamüllerini araştırdıklarını, mevcut tablo ile olması gerekeni karşılaştırdıklarını anlattı.
Özkoç, raporda ayrıca profesyonel olarak hazırlattıkları Adli Bilirkişi Raporu’na, Sosyal Medya Raporu’na, ele başı olarak öne çıkan 47 şüphelinin ifade tutanaklarına ve hukuki değerlendirmeye yer verdiklerini söyledi.

‘Deliller somut’

Rapora paralel Kılıçdaroğlu’nun tören alanına girdiği andan, evden çıkarıldığı dakikaya kadar her adımını kesit analizleriyle ortaya koyan bir belgesel hazırladıklarını belirten Özkoç, “Rapordaki somut delil ve tespitler ile belgeseldeki açık görüntüler, Genel Başkanımıza yönelik planlı bir linç girişiminin gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır” dedi.

Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.
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