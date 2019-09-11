CHP’den Çubuk raporu

Özkoç, dün TBMM’deki basın toplantısında, kendisinin başkanlık ettiği komisyonun, olay yerindeki bütün görüntü kayıtlarını, fotoğraf ve tanık ifadelerini incelediğini, devlet töreni yönetmelik, yönerge ve teamüllerini araştırdıklarını, mevcut tablo ile olması gerekeni karşılaştırdıklarını anlattı.

Özkoç, raporda ayrıca profesyonel olarak hazırlattıkları Adli Bilirkişi Raporu’na, Sosyal Medya Raporu’na, ele başı olarak öne çıkan 47 şüphelinin ifade tutanaklarına ve hukuki değerlendirmeye yer verdiklerini söyledi.

‘Deliller somut’



Rapora paralel Kılıçdaroğlu’nun tören alanına girdiği andan, evden çıkarıldığı dakikaya kadar her adımını kesit analizleriyle ortaya koyan bir belgesel hazırladıklarını belirten Özkoç, “Rapordaki somut delil ve tespitler ile belgeseldeki açık görüntüler, Genel Başkanımıza yönelik planlı bir linç girişiminin gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır” dedi.



