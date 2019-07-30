30.07.2019 - 08:17| ANKARA Milliyet
CHP'den kanun teklifi... İkinci maaş alamaz yakınına iş veremez
CHP, yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye ve bağlı şirketlerinde görevlendirilememesi; kendilerinin de belediyeden herhangi bir ikinci maaş alamamaları için kanun teklifi hazırlıyor.
Hazırlayacakları kanun teklifi ile ilgili bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Hiçbir CHP’li belediye başkanın bunu yapmasını hoş görmüyoruz. İki örneği yaşadık. İddialar var. Doğruysa hemen araştırılıyor, ilgili genel başkan yardımcısı tarafından bu işin sonlandırılması gerektiği söyleniyor” dedi.