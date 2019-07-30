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30.07.2019 - 08:17| ANKARA Milliyet

CHP'den kanun teklifi... İkinci maaş alamaz yakınına iş veremez

CHP, yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye ve bağlı şirketlerinde görevlendirilememesi; kendilerinin de belediyeden herhangi bir ikinci maaş alamamaları için kanun teklifi hazırlıyor.

CHP'den kanun teklifi... İkinci maaş alamaz yakınına iş veremez

Hazırlayacakları kanun teklifi ile ilgili bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Hiçbir CHP’li belediye başkanın bunu yapmasını hoş görmüyoruz. İki örneği yaşadık. İddialar var. Doğruysa hemen araştırılıyor, ilgili genel başkan yardımcısı tarafından bu işin sonlandırılması gerektiği söyleniyor” dedi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonuGaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
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