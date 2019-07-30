CHP'den kanun teklifi... İkinci maaş alamaz yakınına iş veremez

Hazırlayacakları kanun teklifi ile ilgili bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Hiçbir CHP’li belediye başkanın bunu yapmasını hoş görmüyoruz. İki örneği yaşadık. İddialar var. Doğruysa hemen araştırılıyor, ilgili genel başkan yardımcısı tarafından bu işin sonlandırılması gerektiği söyleniyor” dedi.