CHP’den ‘tezkere’ açıklaması: Mehmetçik’i korumak için ‘evet’ dedik

Özkoç, CHP MYK toplantısının ardından Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: “Biz, Suriye’nin meşru hükümeti kimse onunla görüşme yapılmasını, üstelik dolaylı yoldan değil bire bir görüşme yapılmasını talep ettik. Biz Ortadoğu’nun sorunlarının Ortadoğu devletleri tarafından çözülebileceğini ifade ettik. Ancak Cumhurbaşkanı bu önerilerimize kulaklarını tıkadı. Şimdi kendisinin, ‘fetih’ dediği bir harekâtı başlattıktan sonra genel başkanları aradı, birer ikişer dakikalık sadece ‘giriyoruz’ diye bilgi verdi. TBMM neden bu harekâtın bilgilendirmesinin dışında tutuldu. Erdoğan’ın asıl önde tuttuğu şey AKP’nin genel başkanlığı. Savaş ile ilgili bilgiyi AKP’li il başkanlarına veriyor. Ve konuşmasının sonunda, ‘Milli Savunma Bakanı da size bilgi verecek’ diyor. Bu, ülkenin hangi noktaya geldiğinin ifade biçimidir.”

‘Meşru gören yok’

Erdoğan’ın harekât ile ilgili dünkü açıklamalarını da eleştiren Özkoç, “Fetih duygusuyla hareket ediyoruz, fethetmeye gittik diyorsun. Fetih bir ülkeyi ya da bir kenti savaş yoluyla işgal etmektir. Yani ben orayı işgal etmeye gidiyorum diyorsun. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz diyor. Avrupa’yı tehdit ediyor. Bu tehdit insanlık onuruna yakışan bir tehdit midir? Türkiye bu topraklardaki tek meşru güç olarak bulunuyor diyorsun. Peki Filistin dahil olmak üzere senin oradaki var oluşunu meşru gören bir ülke var mı?” -ANKARA Milliyet