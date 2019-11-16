CHP’den TV yayınlarına çıkan partililere yeni talimat: İftira ve hakarete misliyle karşılık

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu, milletvekillerinin basınla ilişkilerinin yazılı kurallara bağlanması, kurallara uymayan milletvekilleri hakkında işlem yapılması için 12 Kasım’da dört maddelik karar almıştı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün milletvekillerinin yanı sıra 60 PM üyesi ile eski parti temsilcilerini de kapsayan yeni kararlar alındı. İlgililere gönderilen kararda şöyle denildi:

‘Misli ile mukabele’

“Görevde bulunan Parti Meclisi üyelerimiz ile milletvekillerimiz, geçmiş dönem milletvekillerimiz ve yöneticilerimiz davet edildikleri program ve yayında ‘denkleri’ yok ise katılmayacaklardır. Milletvekillerimizin karşısına, yöneticilerimizin karşısına yöneticiler çıkmalıdır. Kendileriyle birlikte dört katılımcıdan fazla kişi varsa yayına katılınmayacaktır. Yayınlar sırasında CHP’ye, liderine, liderliğine ve kurumsal kimliğine dönük hakaretler, iftiralar, yalanlar anında düzeltilecek, misli ile mukabele edilecek ve özür diletilmeden yayına devam edilmeyecektir. Trol kimlikleri açığa çıkmış olanlar, küfürbazlar, kavgacılar, yalancılar ve tarihi çarpıtan provokatörler ile yayına çıkılmayacaktır. Sözü geçen yayına kimlerin katılacağı önceden öğrenilecektir.”

Yazıda, söz konusu kurallara uymayanlar hakkında disiplin işlemi başlatılacağı bildirildi.

PM’de tartışma

Söz konusu kararlar, önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısında tartışma yarattı. Bazı PM üyelernin “yazının dilini” eleştirdiği öğrenildi. PM üyelerinin, “Biz zaten bunlara elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Ama bu kadar emrivaki ve sert bir yazı hoş olmamıştır” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da basınla ilişkilerde parti yönetimi ile diyalog içinde olmanın önemine dikkati çekerek, “Biz kalabalık programlara çıkılmasıyla ilgili bu düzenlemeyi yapıyoruz. Bazen gerçekten de hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Tek kişinin katılacağı programlarla ilgili bir tasarrufumuz yok” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ateş ihraç edildi

Televizyon programlarıyla ilgili yeni kararların uygulanmaya başlandığı CHP’de, bu kapsamdaki bir disiplin işlemi de sonuçlandırıldı. Geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında, CHP yönetiminin FETÖ’ye yönelik duruşunu eleştiren eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş partiden ihraç edildi. Ateş, FETÖ ile mücadele tartışılırken, “Hem MHP’yi takdir ediyorum hem de Fenerbahçe kulübünü... Maalesef benim partim teslim oldu. Ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı. (Eski CHP Genel Başkanı Baykal’a yönelik kaset operasyonunu kastederek) Eğer o 2010’daki kaset operasyonuna teslim olmasaydı Türkiye; MİT operasyonu, 17-25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz operasyonu olmazdı” demişti. Ankara İl Disiplin Kurulu, önceki gün Ateş’in CHP’den ihraç edilmesine karar verdi.