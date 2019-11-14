CHP’li Altay Erdoğan’a seslendi: Yanında olmayı biliriz

Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında, AB’nin yaptırım için yasal çerçeve metni hazırladığını anımsattı. Bunun kabul edilebilir olmadığını belirten Altay, “Bu elimizin tersiyle iade etmemiz gereken bir metin” ifadesini kullandı.

Bu milletin “şu anda dünyadaki Türkiye algısını hak etmediğini” dile getiren Altay, “AB ülkeleri bilmeli ki Türkiye, Erdoğan’dan ibaret değil. Bu karar, Türk milleti ve KKTC’ye yönelik gibi görünse de aslında Erdoğan’ın AB’ye mesafe koyan politikasına hizmet eder. Bunda ne AB’nin ne de Türkiye’nin menfaati var” diye konuştu.



‘Bu millet büyük’



Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD Başkanı ile görüşmesinden önce şöyle seslendi: “Milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma. Biz yanında olmasını biliriz. Her iki mektubun cevabını da bu milletin şan, şerefine yakışır bir şekilde Trump’a ver. Türkiye’nin menfaati burada. Eğilip bükülmene gerek yok. Bu millet büyük bir millettir.”



‘Bölmüş olursunuz’



HDP’li dört belediyeye daha kayyum atanmasına da değinen Altay, “Terör örgütü PKK ile kesin, katı, amansız bir mücadele içinde olun ama 6 milyon HDP’ye oy vereni terörist diye yaftalarsanız, tümüne terörist gözüyle bakarsanız, PKK’nın bölemediği Türkiye’yi AK Parti olarak siz bölmüş olursunuz. Sandığa saygı gösterilmeyen yönetimlerde demokrasi olmaz” diye konuştu.



CHP’li vekiller izin almadan televizyona çıkamayacak



CHP yönetimi, milletvekillerinin basınla ilişkilerini yazılı kurallara bağlayarak, bu kurallara uymayanlar hakkında disiplin işlemi yapılmasına karar verdi. CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu önceki gün Engin Altay başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle dört maddelik karar aldı. Buna göre, milletvekilleri, grup başkanvekilinin onayını almadan televizyon programlarına katılamayacak, 5-6 kişinin yer alacağı programlarda konuşmacı olamayacak. 4 ya da daha az ismin bulunacağı programlarda ise “denklik” şartı aranacak, başka bir milletvekilinin olmaması durumunda yine programa katılım sağlanmayacak. Alınan kararlara aykırı davrananlar hakkında gerekli işlemler başlatılacak.



Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet