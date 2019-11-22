CHP’li başkanlar kampı başladı

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hizmet süresinde eksikleri olan belediye başkanlarını uyaracaklarını belirterek, “CHP iktidarını, yerelden genele kurmak için mücadele edeceğiz” dedi.



Yerel seçimlerin ardından temmuz sonunda Afyonkarahisar’da ilk toplantısını yapan CHP’li belediye başkanlarının ikinci toplantısı dün İzmir’de başladı. Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında düzenlenecek program cumartesi akşamına kadar sürecek. CHP’nin, belediyeler için kurduğu işveren sendikası niteliğindeki SODEM-SEN’in ilk Genel Kurul toplantısı da dün yapıldı. Toplantıda sendikanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlığında devam etmesi kararlaştırıldı. Sendika yönetiminin, yeni belediyelerin de katılımlarının ardından 1-2 ay içinde olağanüstü genel kurula giderek, yeni yönetimini belirleyeceği öğrenildi.



