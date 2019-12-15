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15.12.2019 - 07:50 | | Aykut Yılmaz

CHP’li kadınlardan Las Tesis

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerine Şilili kadınların başlattığı ve tüm dünyaya yayılan Las Tesis dansı protestosu damga vurdu.

CHP’li kadınlardan Las Tesis

Soru cevap kısmına geçildiği sırada CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve CHP’li kadın vekiller, Meclis’te Las Tesis dansının sözlerini okudu. CHP’li milletvekilleri hep bir ağızdan “Direnen kadınlar, dünyada her yerde direnen kadınlar asla yalnız yürümeyeceksin” dedi. Sütlü, “Bu, bu sene kaybettiğimiz tüm kadın arkadaşlarımız içindir” dedi. CHP’li erkek vekiller de öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyarak destek verdi.

CHP’li kadınlardan Las Tesis



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, protestonun ardından “Oradaki kadınlar her birimizin acısıdır. Bütün bakanlıklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanımızın liderliğinde, MEB, İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hep beraber bir araya geldik. 75 maddelik bir eylem planı başlatacağız” dedi.

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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