‘CHP’li ve HDP’li belediyelerden 2 bin kişi atıldı’

Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen “Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nın son gününde açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin CHP ve HDP’li belediyelerde işten çıkarılmalar olduğunu hatırlatması üzerine Özhaseki, “Tek kelimeyle vicdansızlık, ekmeğinin peşinde olan insan işten çıkarılmaz. Büyük bir çoğunluğu CHP’den olmak üzere HDP’li belediyelerle birlikte 2 binden fazla insanın işine son verilmiş” dedi. Özhaseki, 20 binden fazla işçinin sendikasından istifa ettirildiğini belirterek, “Eğer bizim belediyelerimiz içerisinde de bu tür davranışlarda olanlar varsa direk arıyorum, mani olmaya çalışıyorum. Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir” dedi. l