05.08.2019 - 08:24| AA
‘CHP’li ve HDP’li belediyelerden 2 bin kişi atıldı’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde CHP ve HDP’li belediyelerde 2 binden fazla kişinin siyasi görüşü nedeniyle işten çıkarıldığını belirterek, “Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir” dedi.
Özhaseki, AK Parti tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen “Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nın son gününde açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin CHP ve HDP’li belediyelerde işten çıkarılmalar olduğunu hatırlatması üzerine Özhaseki, “Tek kelimeyle vicdansızlık, ekmeğinin peşinde olan insan işten çıkarılmaz. Büyük bir çoğunluğu CHP’den olmak üzere HDP’li belediyelerle birlikte 2 binden fazla insanın işine son verilmiş” dedi. Özhaseki, 20 binden fazla işçinin sendikasından istifa ettirildiğini belirterek, “Eğer bizim belediyelerimiz içerisinde de bu tür davranışlarda olanlar varsa direk arıyorum, mani olmaya çalışıyorum. Herhangi bir arkadaş siyasi görüşünden dolayı işten atılmaz, bu en büyük vebaldir” dedi. l
İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.